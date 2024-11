Tuttivip.it - “Fermateli, presto. Lorenzo…”. Rissa nella notte al Grande Fratello, urla e paura tra i concorrenti

Subito dopo l’ultima puntata del, la tensione ha raggiunto il culmine in casa con una lite accesa tra Lorenzo Spolverato, MariaVittoria Minghetti e Helena Prestes. Il motivo scatenante è stata una serie di battute e incomprensioni che hanno portato a, accuse reciproche e una scena che non ha lasciato indifferenti gli altri. Tutto è iniziato quando MariaVittoria ha espresso a Enzo Paolo il suo dispiacere per essere stata nominata da Giglio. Lorenzo Spolverato, ascoltando il commento della coinquilina, ha reagito con delle battute. La risposta di MariaVittoria è stata immediata e diretta: “Ma vai, vai, vai a fare in c**o. Mi devi mollare, abbi la cortesia”. Lorenzo non si è trattenuto e ha risposto seccamente: “Le parole rovinano, e vacci tu, andata e ritorno”.