Ilgiorno.it - Esplosione nella notte. Fuga di gas dalla rete: il boato fa danni ingenti. Chiusa una scuola

Il forteintorno alle 5.45, l’per unadi gas in una casa di corte tra via Impiove e viale Ticino a Sesto Calende. L’allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con vari mezzi oltre ai tecnici dell’azienda di fornitura e il sindaco Elisabetta Giordani. Sono stati momenti di grande paura, il timore era che potessero esserci gravi conseguenze per le persone, per fortuna non ci sono stati feriti mentre molti iall’abitazione interessata dall’. I vigili del fuoco e i tecnici hanno lavorato per ore, per precauzione mentre si cercava la causa delladi metano, sono state evacuate le vie limitrofe a via Impiove per il timore che il gas si stesse diffondendo attraverso lafognaria, rappresentando un ulteriore rischio per l’area.