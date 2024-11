Sport.quotidiano.net - Djokovic ancora infortunato, si ritira dalle Atp Finals: ecco i qualificati

Torino, 5 novembre 2024 – Si libera un posto d’eccellenza alla tavola rotonda dei Maestri. Arriva il forfait di: non giocherà le Atpdi Torino per il protrarsi di un infortunio al ginocchio. L’ultima volta in campo era stata proprio contro il nostro Jannik Sinner all’esibizione multimilionaria di Riad, il Six Kings Slam. Già qualche settimana fa il campione serbo non era sembrato nelle sue condizioni migliori, con il ginocchiotenuto fermo dal tutore che lo ha accompagnato per gran parte della stagione. Poi la prima decisione, con la rinuncia al Masters 1000 di Parigi Bercy, poi vinto da Alexander Zverev. Era nell'aria che il torneo dei maestri potesse essere a rischio. E oggi è arrivato l’annuncio del forfait su Instagram per l'appuntamento di Torino in programma dal 10 al 17 novembre.