Ilrestodelcarlino.it - "Di nuovo fuori uso l’ascensore del sottopasso"

"Ildi via Ariosto, a Marotta, è ancora una volta inibito a tutti coloro che si muovono in carrozzina". E’ l’amara considerazione del consigliere di minoranza Marco Gentili (nella foto davanti aluso di Marotta), che aggiunge: "dell’infrastruttura è stato messo in funzione solo all’inizio dell’estate 2023, nonostante Rfi lo avesse consegnato all’amministrazione comunale dal mese di maggio dell’anno precedente. Ritardi burocratici e amministrativi dell’ente comunale ne hanno impedito l’utilizzo per un anno. E, purtroppo, da quel maggio 2023 i disservizi sono stati numerosi e, ormai da quasi 2 mesi, l’uso delè inibito a tutti". In consiglio comunale i consiglieri di opposizione hanno presentato diversi atti: "Ben 5 interrogazioni – riprende proprio Gentili –, l’ultima delle quali è stata discussa lo scorso 28 ottobre, focalizzando l’attenzione sulla cattiva manutenzione dell’interoche Rfi ha consegnato al Comune e i cui costi e le cui opere, a questo punto, sono a completo carico dell’amministrazione".