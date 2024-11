Inter-news.it - Champions League, 4ª giornata: tutti i diffidati e gli squalificati

Quartadella fase campionato diin programma stasera e domani: eccoe glidel primo turno di novembre della principale competizione UEFA, che prevede Inter-Arsenal.4ªPSV EINDHOVEN-GIRONA martedì 5 novembre ore 18.45PSV Eindhoven (prossima partita Shakhtar Donetsk in casa): Mauro JuniorPSV Eindhoven: nessunoGirona (prossima partita Sturm Graz in trasferta): nessunoGirona: nessuno SLOVAN BRATISLAVA-DINAMO ZAGABRIA martedì 5 novembre ore 18.45Slovan Bratislava (prossima partita Milan in casa): Marko TolicSlovan Bratislava: nessunoDinamo Zagabria (prossima partita Borussia Dortmund in casa): Stefan RistovskiDinamo Zagabria: nessuno BOLOGNA-MONACO martedì 5 novembre ore 21Bologna (prossima partita Lille in casa): Stefan PoschBologna: nessunoMonaco (prossima partita Benfica in casa): nessunoMonaco: nessuno BORUSSIA DORTMUND-STURM GRAZ martedì 5 novembre ore 21Borussia Dortmund (prossima partita Dinamo Zagabria in trasferta): nessunoBorussia Dortmund: nessunoSturm Graz (prossima partita Girona in casa): Jusuf Gazibegovic, Malick YalcouyéSturm Graz: nessuno CELTIC-RB LIPSIA martedì 5 novembre ore 21Celtic (prossima partita Club Brugge in casa): Alistair JohnstonCeltic: nessunoRB Lipsia (prossima partita Inter in trasferta): Castello LukebaRB Lipsia: nessuno LILLE-JUVENTUS martedì 5 novembre ore 21Lille (prossima partita Bologna in trasferta): Jonathan DavidLille: nessunoJuventus (prossima partita Aston Villa in trasferta): nessunoJuventus: Danilo da Silva (una) LIVERPOOL-BAYER LEVERKUSEN martedì 5 novembre ore 21Liverpool (prossima partita Real Madrid in casa): Ibrahima Konaté, Alexis Mac AllisterLiverpool: nessunoBayer Leverkusen (prossima partita Red Bull Salisburgo in casa): Jeremie FrimpongBayer Leverkusen: nessuno REAL MADRID-MILAN martedì 5 novembre ore 21Real Madrid (prossima partita Liverpool in trasferta): Luka ModricReal Madrid: nessunoMilan (prossima partita Slovan Bratislava in trasferta): Alvaro MorataMilan: nessuno SPORTING CP-MANCHESTER CITY martedì 5 novembre ore 21Sporting CP (prossima partita Arsenal in casa): nessunoSporting CP: nessunoManchester City (prossima partita Feyenoord in casa): nessunoManchester City: nessuno CLUB BRUGGE-ASTON VILLA mercoledì 6 novembre ore 18.