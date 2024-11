Catania lotta alla spaccio | i carabinieri arrestano 3 pusher

Leggi tutto su Dayitalianews.com

I militari della Compagnia di Fontanarossa, supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili, hanno arrestato 2di 37 e 28 anni, sorpresi a spacciare nel quartiere Librino. I due, perquisiti, avevano in tasca più di 15 grammi di cocaina e oltre 5 di marijuana, assieme a banconote di piccolo taglio per più di 1000 €. Nello stesso quartiere, un altro giovane ragazzo è stato sorpreso con quasi 10 grammi di marijuana nelle tasche e, per questo, è stato denunciato. Il servizio straordinario svolto nei comuni della provincia, invece, ha permesso aiAcireale di arrestare nel centro cittadino, un21enne, sorpreso mentre spacciava cocaina e con addosso, occultati dentro il marsupio, più di 10 dosi, del peso di circa 30 grammi. L'articolo: iproviene da Dayitalianews.