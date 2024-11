Sport.quotidiano.net - Bologna, la rifinitura porta consiglio. Castro-Dallinga il dubbio più grande

La notte avràto. O meglio: solo l’allenamento diin programma questa mattina porterà Vincenzo Italiano a sciogliere i dubbi e a definire l’undici di partenza con cui ilandrà a caccia della prima vittoria della propria storia nella massima competizione europea per club. Il tecnico non si è nascosto: in tanti sono apparsi stanchi e se non ritroveranno benzina nelle prossime ore potrebbero accomodarsi in panchina. L’intenzione sarebbe quella di confermare il più possibile ilche ha trovato identità e vittorie con Cagliari e Lecce. Con Posch al posto di De Silvestri, che non è in lista Champions come pure Dominguez, Karlsson, Cambiaghi ed El Azzouzi. Si aggiunga che Erlic ed Aebischer sono indisponibili e Lykogiannis è rientrato solo ieri a pieno regime in gruppo.