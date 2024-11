Zonawrestling.net - Baron Corbin ringrazia i fan dopo il licenziamento dalla WWE

Leggi tutto su Zonawrestling.net

è stato uno dei tre wrestler licenziatiWWE lo scorso venerdì, prima di Crown Jewel in Arabia Saudita. Mentre Indi Hartwell e Tegan Nox sono state licenziate, persi è trattato di un mancato rinnovo contrattuale. I messaggi sui social L’ex “Lone Wolf” ha utilizzato i social media perre i fan del loro supporto: “Voglio far sapere a tutti che vedo tutti i messaggi e i tweet. Lo apprezzo più di quanto possiate immaginare. Mi aiuta davvero!” In un primo postla notizia del suo addio, ha scritto semplicemente: “È tutto finito gente. È stato bello e apprezzo tutti quelli che mi hanno supportato”, accompagnando il messaggio con una GIF che lo ritrae mentre si dirige verso il ring nei suoi primi giorni in WWE. Just want to let everyone know I see all the messages and tweets.