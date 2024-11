Ilrestodelcarlino.it - Vigor in crescita, altro successo. L’asse Ferrara-Kone è una garanzia

TERMOLI 12 TERMOLI (3-5-2): Pizzella, Hutsol, Sicignano, Mariani (24’st Cancello) , Traini, Tribelli (15’st Galdean) (40’st Piccioni), Colarelli, Ricci, Tracchia, Barone, Puntoriere. All. Carnevale(4-3-3): Roberto, Mancini, Rotondo, Magi Galluzzi, Beu, Subissati (22’st Idaro), De Angelis (40’st Gonzalez), Gabbianelli,, Pesaresi (44’st Pjetri),(31’st D’Errico). All. Clementi Arbitro: Ambrosino di Nola Reti: 7’ pt Traini (T), 10’st Rotondo (V), 21’st(V) Note: Ammoniti Colarelli (T), Ricci (T), Tracchia (T), Rotondo (V), Roberto (V). TERMOLI Ancora, ancora su assist die laespugna il "Cannarsa" di Termoli. Il percorso didei rossoblù continua. Una vittoria importante, per tanti motivi: morale, classifica e non solo.