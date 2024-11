Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2024 ore 11:30

DEL 4 NOVEMBREORE 11.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E TIBURTINA PER CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE CODE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO MENTRE SULL’A1NAPOLI SEGNALIAMO UN INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA DISAGI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONEPASSIAMO ALLE CHIUSURE STRADALI CAMBIANO LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’SULLA VIA DEL MARE FINO A VITINIA SI CIRCOLA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, POI IL TRAFFICO IN DIREZIONE RACCORDO VIENE DEVIATO SU VIA OSTIENSE MENTRE LA VIA OSTIENSE RESTA CHIUSA DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO IN DIREZIONE OSTIA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ALTA VELOCITA’NAPOLI LA CIRCONE PERMANE RALLENTATA PER GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA CECCANO E CASSINO.