Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2024 ore 09:15

DEL 4 NOVEMBREORE 9.05 SARA SAPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO CON CODE A PARTIRE DA VIA CASSIA SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA BUFALOTTA A TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA E ALL’ALTEZZA DELLOP SVINCOLO PER LAFIUMICINO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO E TRA TOGLIATTI E ILRACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ALTA VELOCITA’NAPOLI CIRCONE RALLENTATA PER GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA CECCANO E CASSINO.