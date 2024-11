Lettera43.it - Usa 2024, film e serie tivù per prepararsi alle elezioni americane

Leggi tutto su Lettera43.it

Tutto pronto per le presidenziali. Martedì 5 novembre gli Stati Uniti si recherannourne per scegliere chi fra Donald Trump e Kamala Harris succederà a Joe Biden alla Casa Bianca. A circa 24 ore dal voto, ecco i migliorie le, oltre ai documentari, da guardare sulle piattaforme streaming peralla notte elettorale. Hollywood infatti ha realizzato, con il contributo di decine di star, lungometraggi e programmi seriali che hanno saputo dipingere ogni retroscena e gioco di potere che si agitano attorno alla Casa Bianca. Basti pensare a Mr Smith va a Washington di Frank Capra, che nel 1939 ottenne 11 nomination agli Oscar, oppure a Il candidato di Michael Ritchie del 1972 con Robert Redford nei panni di un candidato che si ispira liberamente a Bob Kennedy. Ecco però i cinque più importanti da trovare online.Usa, 5da guardare in streaming Le Idi di marzo, George Clooney è un machiavellico candidato Dem Diretto e interpretato da George Clooney, Le Idi di marzo del 2011 si concentra su Stephen Meyers (Ryan Gosling), giovane addetto stampa che si unisce alla campagna elettorale del governatore della Pennsylvania Mike Morris (Clooney), candidatoprimarie democratiche dove se la vede con Ted Pullman (Michael Mantell).