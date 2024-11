Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, segnalazione su Brando Ephrikian e Beatriz D’Orsi: c’entra la rottura con Raffaella Scuotto

Una nuova indiscrezione getta luce sulla recentetra, conosciuti a. Deianira Marzano, nota influencer ed esperta di gossip, ha condiviso unache punta a una presunta connessione tra, ex corteggiatrice che lui aveva scartato per. La fonte anonima, definendosi “fonte certa”, afferma che durante il periodo dellaconavrebbe contattatoindirettamente tramite i suoi amici. Nellasi legge: “Gli amici di lui sono sempre stati in contatto coninformandola passo passo di tutto”. La situazione ha suscitato interesse tra i fan, curiosi di capire la vera natura di questa vicenda: scopriamo cosa è emerso sul conto dei due ragazzi.