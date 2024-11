Spagna Dana arriva anche in Catalogna | macchine sommerse e stop ai treni Allagato l’aeroporto El Prat di Barcellona | 17 voli deviati – I video

Leggi tutto su Open.online

La “goccia fredda”si muove verso il nord della Penisola Iberica. Dopo aver devastato Valencia e le zone circostanti, la tempesta nelle ultime ore ha investito con violentissimi temporali la: si parla di 180 litri per metro quadro nelle ultime 12 ore. Particolarmente colpita la zona di Tarragona, ma la perturbazione ora si sta muovendo con grande intensitàsu tutto il litorale di. Il Servizio Meteorologico locale ha ampliato la sua allerta per precipitazioni intense su sei regioni. Per la Protezione civile è allerta rossa in tre aree di(Baix Llobregat, Garraf e Barcelones). Nelle zone di Valle’s Occidental, Valle’s Oriental e Maresme il pericolo è al livello 4 su una scala di 6. Le autorità locali hanno chiesto a tutti i cittadini di evitare viaggi inutili e tenersi a distanza di sicurezza da ruscelli e burroni.