Serie C femminile. Follonica, due set da incubo e poi altri tre da vera squadra

La Pallavolostrappa la vittoria alla Folgore San Miniato al termine di cinque set al cardiopalma. La formazione di Giuseppe D’Auge ha vinto al termine di una partita durata tantissimo, molto combattuta e dopo essere stata sotto per due set a zero. Questi i parziali dei set: 25-11, 25-14, 22-25, 25-27, 5-15. Due punti preziosi ottenuti nella quinta giornata del torneo diche adesso vede una classifica fatta di tre vittorie e una sconfitta, oltre ad aver già osservato il proprio turno di riposo. Il ritorno di Vaccaro dopo l’infortunio ha dato una mano alla formazione folonichese col tecnico maremmano che ha esultato a fine partita per una vittoria che sembrava impossibile a metà incontro. Le maremmane del Golfo sono scese in campo distratte e senza il giusto approccio. Forse anche sottovalutando le padrone di casa.