Sarà Ryan Scott il nuovo CEO del brand skincare super virale Dieux

L’avrete sicuramente visto su Tik Tok: ilè uno dei più virali in tema die cura della pelle. L’idea arriva dall’influencer di bellezza Charlotte Palermino, che ha co-fondato l’azienda nel 2020. E fino a non troppo tempo fa era lei ad avere in mano le redini dell’azienda, ricoprendo la posizione di CEO. Ma ora cede lo scettro a, passando al ruolo di chiefofficer. Lui, invece, è un manager di talento e successo, ed è pronto a far fare il salto di qualità al. Chi è, ilCEO diSkin Il manager si è detto prontissimo a questa nuova sfida. E ha già bene in mente un piano di azione. Lo ha raccontato a THe Business of Beauty, affermando che “A breve termine, le mie priorità sono costruire l’organizzazione e l’infrastruttura per sostenere la crescita. L’obiettivo conè quello di costruire quello che chiamiamo un marchio centenario”.