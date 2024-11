Real Madrid-Milan Maignan | Serve lucidità Mbappé? Momento difficile ma farà bene

Leggi tutto su Sportface.it

“È una partita che si gioca con, avere giocatori con esperienza può aiutare, dobbiamo giocare con spirito di famiglia e fare quello che sappiamo fare. Ogni partita è a sé, dobbiamo sempre avere coraggio. L’unica paura che dobbiamo avere è di non essere noi stessi”. Così Mike, presente in conferenza stampa alla vigilia didi Champions League. Domani sera, il portiere rossonero si troverà ad affrontare la stella della Francia, Kylian: “È in unma ha grande qualità, non ho dubbi che. Affrontare Vinicius e Bellingham? Il calcio per me è adrenalina, mi mette entusiasmo giocare contro chiunque”. Infine, una battuta sulla questione rinnovo: “Non è importante adesso, c’è una partita. Se mi sento il più forte al mondo? Se non sono io a pensare di essere il migliore, nessuno loper me. Sono nella top-5 dei portieri, ma devo migliorarmi”.