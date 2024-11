Mistermovie.it - Mister Movie | Tom Hanks rivela perché Forrest Gump 2 non è mai stato realizzato

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Tom, famoso per il suo ruolo iconico nel film, ha recentemente svelato le ragioni che hanno impedito la realizzazione di un sequel per questo amato classico del 1994. Con un successo clamoroso al botteghino e sei Academy Awards vinti, il film ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico, maha affermato che la mancanza di un seguito non è dipesa dalla volontà dello studio, bensì dalla convinzione di tutti coloro coinvolti nella creazione che non fosse necessario. La Richiesta di un Sequel die le Discussioni Nonostante il grande affetto per il film, la domanda che sorge è:non è mai stata realizzata una continuazione della storia di? Dopo l’uscita del primo film,ha riscosso un enorme successo, piazzandosi al secondo posto dopo Il Re Leone al botteghino del 1994 e incassando 678 milioni di dollari con un budget di produzione di 55 milioni.