Manchester United – Chelsea 1-1 | quali sono stati i principali punti di discussione mentre i giganti della Premier League si ritrovano in una situazione di stallo all’Old Trafford?

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Nella resa dei conti tra duedomenica pomeriggio,hanno giocato un pareggio per 1-1. Con l’allenatore ad interim ed ex tiratore scelto delloRuud van Nistelrooy ancora una volta in carica questo fine settimana, i Red Devilsscesi in campo per assicurarsi vittorie consecutivelo skipper Bruno Fernandes si è trasformato dal dischetto al 70?, ilha realizzato un’immediata rimonta. Guardando Moises Caicedo produrre un sublime tiro al volo appena quattro minuti dopo il gol di apertura di Fernandes, è difficile sostenere che uno dei pesi massimimeritasse di lasciare l’Oldcon il massimo deiqui.