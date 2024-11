Ilnapolista.it - Manchester City, all’improvviso il colosso del calcio inglese sembra avere problemi (Telegraph)

Leggi tutto su Ilnapolista.it

“Due sconfitte in quattro giorni per ilildelgravidi funzionamento“. Così Ilapre il commento sull’ultima partita del, sconfitto in casa del Bournemouth. Si potrebbe parlare degli infortuni che hanno falcidiato la squadra di Pep Guardiola. Ma la sconfitta meritata è stata molto più di una questione di infortuni. Ilinferiore al Bournemouth in ogni zona del“Ilè stato sconfitto in questa partita non perché mancassero giocatori, ma perché è stato inferiore al Bournemouth in tutti gli aspetti calcistici che contano: organizzazione, energia, intensità, inventiva“. In settimana ilha perso anche contro il Tottenham in Coppa di Lega. Ieri però si è vista una situazione preoccupante. Sulla fascia, “Kyle Walker è stato brutalizzato e maltrattato.