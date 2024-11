Zonawrestling.net - Lilian Garcia: “La WWE mi ha chiamata solo qualche settimana fa, mi era mancato tutto questo”

La WWE ha regalato una sorpresa ai propri fanfa quando, dopo l’annuncio dell’addio di Samantha Irvin,è tornata a svolgere il ruolo di annunciatrice ufficiale di RAW. La storica annunciatrice di origini portoricane, voce dello show rosso durante la Ruthless Aggression Era, è stata accolta dai fan in modo davvero caloroso e ha voluto rivelare le sue sensazioni sul ritorno dopo. Durante un Q&A su Instagram, laha parlato del suo ritorno in WWE e delle emozioni provate dopo aver messo piede nell’arena di RAW lo scorso 21 ottobre.aveva lasciato la compagnia nel 2016 per prendersi cura di suo padre, venuto a mancare il giorno di Natale dello stesso anno:“Quando ho ricevuto lafa.è stato come se mio padre mi avesse fatto un regalo e avesse voluto riportarmi indietro a. Mi siete mancati e quando la mia musica è partita e sono entrata in scena.