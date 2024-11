Zonawrestling.net - Lazy Booking #2: quello che la WWE non sa scrivere

Per aprire questa seconda puntata, voglio essere chiaro su un punto. Se c’è una cosa che la WWE sa fare meravigliosamente bene è produrre dei segmenti. Si vede che c’è l’esperienza, la mano di saper fare qualcosa che i fan potranno amare con tutto se stessi. A prescindere cheche vedono sia o no scritto bene. Basta che sia divertente. È con la produzione che la WWE copre i limiti della propria scrittura. In buona parte sufficiente, inconcludente, fin troppo spesso ripetitiva, altrettanto spesso con buchi logici non indifferenti o con motivazioni che cadono dal cielo senza un motivo preciso. Proviamo a vederne qualcuno? Poor AJ Styles Partiamo da lontano. Dopo una pausa di qualche mese, AJ Styles torna a Smackdown e aiuta i face contro la Bloodline, riprendendo un discorso interrotto. Nello stesso segmento.. attacca LA Knight e passa heel. Così, de botto. Il link sarebbe il fatto che Knight lo ha sostituito nella storyline contro Roman e soci.