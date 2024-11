Lapresse.it - L’aumento dei prezzi resta un problema per oltre metà degli italiani

L’inflazioneunsentito per gli. Il 52% dei bancarizzati e il 43%investitori consideranodeiunsignificativo, in crescita rispettivamente di 2 e 3 punti percentuali rispetto alla primavera 2024. Queste sono alcune delle evidenze che emergono dall’edizione autunnale dell’Osservatorio Anima 2024, condotta in collaborazione con le società di ricerca di mercato Eumetra e Research Dogma. L’indagine conduce un monitoraggio regolare dei trend, delle necessità e delle abitudini delle famiglie italiane in tema di finanza, risparmio e investimenti. Lo studio è stato condotto tra il 3 e l’11 settembre 2024 su un campione di1.000 adulti – titolari di un conto corrente bancario o libretto bancario e postale e con accesso ad internet – rappresentativo di circa 35 milioni di persone.