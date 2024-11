Sport.quotidiano.net - La Pantera macellata nel Molise. Follia di Palmisani, poi il crollo

Sprofondo rossonero in. La Lucchese torna dalla lunga trasferta di Campobasso con una pesante sconfitta: un 3 a 0 che non lascia scampo ad interpretazioni, ma che, ancora una volta, ha messo in luce le tante difficoltà che ha questa squadra. Braglia, ex allenatore rossonero, non sbaglia niente, invece e la sua formazione conquista una vittoria fin troppo facile. E, adesso, la situazione in classifica inizia a farsi veramente preoccupante per la. La Lucchese si presenta al "Molinari" con la mini-rivoluzione che Gorgone aveva annunciato alla vigilia. Dentro dal primo minuto Cartano in difesa e Ndiaye a centrocampo. Il primo affondo, però, è dei padroni di casa, con Morelli che prova subito a cercare Di Nardo, ma Sabbione lo anticipa.