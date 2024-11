Movieplayer.it - Kill Switch, la recensione: un dimenticabile sci-fi che guarda ai videogiochi

Il protagonista diè impegnato in una disperata missione in una sorta di Terra-specchio, non sapendo di chi potersi fidare mentre cerca di salvare il suo mondo. Su Rai4, RaiPlay e Amazon Prime Video. In un futuro prossimo, il fisico ed ex pilota della NASA Will Porter viene reclutato da Alterplex, un'azienda che ha realizzato un'imponente e avveniristica torre, in grado di sfruttare dosi di energia quantistica pressoché illimitate, in grado di provvedere ai bisogni dell'umanità per i prossimi millenni. Una tecnologia che sfrutterà non soltanto la cosiddetta Teoria M di Edward Witten ma anche quella dei duplicati e che vede al centro dello scambio degli universi paralleli, con un vero e proprio mondo specchio ribattezzato Echo. Inle varie ricerche facevano presupporre che in questa Terra 2 non avrebbe dovuto esserci .