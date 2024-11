Gaeta.it - James Van Der Beek rivela la sua battaglia contro il cancro: fan e colleghi si uniscono al suo sostegno

Facebook WhatsApp Twitter L’attoreVan Der, noto principalmente per il suo iconico ruolo di Dawson Leery nella serie cult degli anni ’90, Dawson’s Creek, ha recentemente annunciato di essere in lottail. La notizia ha suscitato una reazione intensa tra i fan, che hanno avuto modo di crescere con il personaggio di Dawson e con le storie appassionanti della serie. Lazione mette in luce a che punto la salute possa influenzare anche le personificazioni più ammirate della cultura pop. La diagnosi e il percorso diVan DerVan Derha deciso di condividere con il pubblico la propria esperienza, in particolare il momento della diagnosi. Dopo aver riscontrato alcuni sintomi che hanno destato la sua preoccupazione, l’attore ha deciso di sottoporsi alli approfonditi, i quali hanno portato alla notizia di avere unal colon-retto.