Ilrestodelcarlino.it - In lutto il mondo della sanità. Muore la dottoressa Sonia Gualtieri: "Impegnata per la nostra gente"

Tutta la provincia è inper la prematura morte, direttrice del distretto sanitario di Castelnovo Monti, a soli 58 anni per grave malattia.era conosciuta e stimata da tutti. Poco meno di un anno fa la diagnosi, che ha affrontato con dignità e coraggio fino all’ultimo. Solo la settimana scorsa era nel suo ufficio a Castelnovo per organizzare il lavoro con lo stesso impegno che l’ha sempre caratterizzata, nonostante i segnimalattia. La direzione generale Ausl si unisce nel dolore al figlio Pietro ed esprime a tutta la famiglia sentite condoglianze: "era per molti di noi un’amica prima che una collega, persona intelli, coraggiosa, determinata, capace di affrontare le sfide e le difficoltà a testa alta.