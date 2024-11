Movieplayer.it - Il gladiatore 2, i protagonisti elogiano Ridley Scott: "Il migliore ad intrattenere il pubblico"

Paul Mescal e Denzel Washington hanno celebrato il regista del sequel in arrivo prossimamente nelle sale. Un poker di star capitanato da Paul Mescal e Denzel Washington ha partecipato alla presentazione di Il2 dia Tokyo. Il protagonista, che interpreta Lucio Vero, ha risposto ad alcune domande sul regista. Dopo il grande successo del film del 2000 con Russell Crowe nel ruolo di Massimo Decimo Meridio,è tornato dietro la macchina da presa a distanza di quasi venticinque anni per il sequel, con un cast in parte rinnovato. Attenzione del"Rispetto al film precedente" ha spiegato Mescal "aveva più risorse a disposizione e le ha utilizzate al meglio.