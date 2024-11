Quotidiano.net - Il dominio americano sui mercati azionari

Chiorino * Se vi dicessi che gli Stati Uniti pesano per il 72% del più famoso indice rappresentativo delle Borse mondiali (Msci World Index) ci credereste? Fareste meglio a farlo, visto che è la verità. Le aziende americane quotate valgono effettivamente quasi i tre quarti dell’indice e non hanno mai avuto un peso così alto nella storia. Anzi, se torniamo indietro nel tempo, ci accorgiamo che quel peso a volte è stato meno della metà (2007 l’ultima occasione quando l’Europa e le sue banche dominavano l’indice e l’equitypesava per il 32%). Il dato odierno è davvero strabiliante, soprattutto se paragonato al peso degli altri Paesi che, singolarmente, quasi scompaiono.