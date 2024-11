Oasport.it - Hamilton e Russell graziati: niente penalità in gara, ma arriva una sanzione. Cos’è successo in Brasile?

Leggi tutto su Oasport.it

Lewise Georgesono stati: ai due piloti della Mercedes non sono state comminateal termine del GP di San Paolo, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Interlagos. I due britannici erano finiti sotto investigazione perché i loro meccanici avevano regolato la pressione degli pneumatici, procedura non consentita dal regolamento, durante la caotica partenza: dopo il giro di formazione, caratterizzato dal testacoda di Lance Stroll, le monoposto sonote sulla griglia ma è stato abortita lo start. Proprio in quel frangente gli uomini della scuderia anglo-tedesca hanno agito sulle due vetture, in attesa che venisse dato nuovamente il via.