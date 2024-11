Lapresse.it - Elezioni Usa, Obama: “Trump arrogante e incompetente”

“Sono qui per dirvi, Milwaukee, che non abbiamo bisogno di altri 4 anni di arroganza, incompetenza e divisione di. L’America è migliore di così. L’America è pronta a voltare pagina. L’America è pronta per una nuova storia, una storia migliore. Siamo pronti per la presidente Kamala Harris“. Lo ha detto l’ex presidente Usa Barack, intervenendo domenica a un comizio a Milwaukee, in Wisconsin, prima della partita della squadra di football americano Green Bay Packers. “Se non avete ancora votato, oggi è l’ultimo giorno di voto anticipato a Milwaukee. Potete ancora farlo prima della partita. Non mi offendo se ve ne andate subito”, ha detto parlando di domenica. “Per quelli di voi che stanno ancora decidendo, non date a Donaldil beneficio del dubbio perché ha partecipato a un reality show e certamente non dategli credito per un’economia che ha ereditato.