Oasport.it - Cosa deve fare Jasmine Paolini per andare in semifinale alle WTA Finals? Lo scenario dell’ultima giornata

Leggi tutto su Oasport.it

ha disputato una partita di grandissimo cuore contro la bielorussa Aryna Sabalenka nell’ambito delle WTA, il torneo di fine stagione riservatomigliori otto tenniste di questa annata agonistica. La fuoriclasse toscana, che ha disputato le finali al Roland Garros e a Wimbledon (oltre ad aver conquistato la medaglia d’oro in doppioOlimpiadi di Parigi 2024), ha provato a contrastare lo strapotere agonistico della numero 1 del mondo, ma sulla lunga distanza ha dovuto capitolare.ha perso con il punteggio di 6-3, 7-5 ed è così incappata nella prima battuta d’arresto sul cemento di Riad (Arabia Saudita), dove due giorni fa aveva vinto contro la kazaka Elena Rybakina. L’azzurra occupa così il secondo posto in classifica generale con lo stesso record della cinese Qinwen Zheng (1-1),spdi Sabalenka (2-0) e davanti a Rybakina (0-2). Per decretare le due qualificatesemifinali sarà decisiva l’ultimadel round robin, in programma mercoledì 6 novembre.