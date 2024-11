Unlimitednews.it - Colapesce Dimartino, il 6 dicembre esce il loro album live

MILANO (ITALPRESS) –tornano per un ultimo giro di musica insieme per festeggiare con il proprio pubblico, questi primi cinque anni di sodalizio artistico di grande successo, prima di una naturale e fisiologica pausa: venerdì 6uscirà “Archi, Ottoni e Preoccupazioni – Dal vivo, con Orchestra” (Numero Uno/Sony Music), ilprimodal vivo. E a partire dal 9prenderà il via invece il tour “Lux Orchestra Beach”, 6 date speciali, sempre con orchestra, che li vedrà protagonisti nei principali teatri italiani. L’è stato registrato il 28 giugno 2024 a Lugo di Romagna, in occasione del concerto realizzato con l’Orchestra La Corelli diretta da Davide Rossi che ha curato anche gli arrangiamenti. Questo progetto rappresenta un modo per raccontare i brani dei duedi studio di Lorenzo e Antonio – “I Mortali” e “Lux Eterna Beach” – in una chiave diversa e sorprendente, celebrando il percorso artistico intrapreso dagli artisti a fine 2019.