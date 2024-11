Oasport.it - Calendario Champions League calcio: quali partite vedere su Sky e Prime il 5-6 novembre. Orari, programma, streaming

Martedì 5 e mercoledì 6andrà in scena la quarta giornata della prima fase della2024-2025 di: nove match al giorno, deidue alle 18.45 e sette alle 21.00, con cinque squadre italiane protagoniste. Apriranno le danze martedì 5 alle ore 21.00 ben tre italiane, che giocheranno in contemporanea: il Milan, che farà visita agli spagnoli del Real Madrid, la Juventus, che giocherà in Francia contro il Lille, ed il Bologna, che ospiterà i transalpini del Monaco. Gran finale mercoledì 23, con le altre due formazioni italiane che anche in questo caso giocheranno in contemporanea alle ore 21.00, quando l’Inter ospiterà gli inglesi dell’Arsenal, e l’Atalanta farà visita ai tedeschi dello Stoccarda.