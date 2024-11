Sport.quotidiano.net - Basket, passo indietro in Divisione Regionale 2 del CUS Pisa, in casa con Valdera

, 4 novembre 2024 – Brutta sconfitta per il rinnovato CUS, targato Cosmocare, nel campionato di2: gli uomini di coach La Pietra non sono mai stati in partita nella garalinga contro la coriacea Pallacanestro, che aveva fino a quel momento raccolto in campionato meno del previsto. LA CRONACA - La gara non è mai stata in discussione, con gli ospiti che hanno messo subito un ampio gap tra sé e gli universitari, nell’occasione inaspettatamente passivi ed incapaci esprimersi nel loro gioco abituale, fatto di contropiede e gioco veloce. Di contro gli avversari hanno messo in mostra una prestazione eccezionale nel tiro dall’arco, con ben 11 triple, mettendo in difficoltà gli uomini di La Pietra, con una difesa schierata, ardua da attaccare per i cussini. Unica nota positiva il rientro di Marco Papa assente nelle due gare precedenti, autore di 13 punti.