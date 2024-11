Gaeta.it - Aumento delle forze di polizia per il prossimo anno, interventi delle forze armate ridotti

Facebook WhatsApp Twitter Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha recentemente annunciato un significativo incremento di ottocento militari destinati a garantire la sicurezza nelle strade e stazioni italiane. Questa decisione è stata presa in occasionecelebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e, tenutasi a Venezia. Tuttavia, Crosetto ha evidenziato che, per il futuro, è più opportuno aumentare il numerodi, mentre si prevede un graduale rientroda questo specifico compito di sicurezza. Maggiore sicurezza nelle strade e stazioni L’apporto di ottocento nuovi militari rappresenta un importante passo avanti per incrementare il controllo del territorio e garantire maggior sicurezza ai cittadini nei luoghi pubblici.