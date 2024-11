Isaechia.it - Amici 24, è scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: “Ma non ti vergogni?”

Leggi tutto su Isaechia.it

Come mostrato nell’odierno daytime di24, i professorihanno avuto un nuovo acceso. Solo pochi giorni fa, i due coach disi sono scontrati durante un allenamento voluto dalla speaker radiofonica. Mentre la prof era intenta a giudicare la classe di canto,era entrato in studio indossando una barba finta e accusando la sua collega di credersi il noto maestro Beppe Vessicchio. A quel punto gli autori hanno invitato gli allievi a tornare in sala relax perché il dibattito tra i coach stava assumendo toni eccessivamente esasperati. La stessa scena, a parti inverse, si è verificata quandoha sottoposto un compito ai ragazzi. Il professore di canto ha dapprima inviato ai cantanti una lettera recante il messaggio: Cari ragazzi, tra le caratteristiche importanti per qualsiasi professione si scelga di fare c’è la capacità di critica e di autocritica.