Dailymilan.it - Verso Real Madrid-Milan, Malick Thiaw ruggisce: al Bernabeu vogliamo la vittoria. Le parole

forti di: il difensore delaspetta ile vuole trovare la. Le sueLacontro il Monza ha ridato linfa non solo all’ambiente rossonero e a Paulo Fonseca, ma anche ai protagonisti delche adesso attendono la super sfida di Champions League contro ildi Carlo Ancelotti. Tra i più determinati c’è sicuramente il difensore tedesco. L’ex Schalke dopo lacontro i brianzoli ha suonato la carica ai microfoni diTV. Prendere la fiducia per affrontare i blancos, questa la prerogativa del difensore centrale rossonero, che ha come unica prerogativa la. Le: Oggi era troppo importante per noi. Abbiamo fatto qualcosa bene, ma possiamo ancora migliorare qualcosa. Prendiamo questa fiducia per martedì.