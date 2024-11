Ilrestodelcarlino.it - Una notte da paura nella rocca medievale

Per Halloween la suggestivadi Urbisaglia ha aperto le sue porte con ingresso gratuito per tutti, vestita di viola. "Vogliamo rendere laun luogo di incontro e scoperta per tutti. L’ingresso gratuito è stato un modo per avvicinare la comunità alla nostra storia e alle nostre tradizioni. La festa è stata un momento di aggregazione e di riscoperta del nostro territorio", ha detto il sindaco Riccardo Natalini.Tra il "dolcetto o scherzetto" dei bambini, i laboratori didattici di fantasmi e leggende, la magica esibizione degli acrobati, la cioccolata calda e la caccia al tesoro, si sono divertiti grandi e piccini. "È stato anche un modo per rafforzare il senso di comunità e riscoprire il patrimonio culturale di Urbisaglia. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questa serata davvero speciale – ha aggiunto il primo cittadino –.