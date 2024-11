Metropolitanmagazine.it - Spoiler gossip su Peparini e Muller, imbarazzo a La Talpa: la proposta di nozze finisce malissimo

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Dietro le quinte de La, reality che promette drammi e tensioni con la conduzione di Diletta Leotta, sarebbe scoppiato un caso che ha coinvolto una delle coppie più in vista: la coreografa Veronicae il ballerino Andreas. Non si tratta di gelosie o strategie per smascherare la “”, ma di un momento che avrebbe dovuto essere da favola e si è rivelato un boomerang mediatico. Ladi matrimonio di Andreas, pensata come un gesto pubblico e teatrale, avrebbe invece scatenato un temporale emotivo che nessuno poteva prevedere. Lo scoop è stato lanciato dall’esperta diDeianira Marzano, la quale ha ricevuto un messaggio anonimo da un follower, postato poi nelle sue storie Instagram. A quanto pare, sembra cheabbia fatto ladi matrimonio ae che quest’ultima sia rimasta davvero scioccata.