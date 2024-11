Ilfogliettone.it - #SalviamoLaVucciria: un cuore pulsante che sanguina

La Vucciria, un tempodella città, oggi giace in uno stato di profondo degrado. Le immagini che spesso animano media e social di questo storico ex mercato sono sconcertanti: montagne di rifiuti, vicoli trasformati in discariche a cielo aperto, la fontana, simbolo di vita, soffocata dalla sporcizia.È inaccettabile che un luogo così ricco di storia e cultura sia ridotto a questo stato. Per non parlare che spesso è teatro per risse e spaccio di droghe. La Vucciria non è solo un mercato, è un pezzo dell'anima di Palermo, un patrimonio da tutelare e valorizzare. Eppure, sembra che stia morendo lentamente, soffocata dall'inciviltà e dall'indifferenza. Da qui la manifestazione di sensibilizzazione in programma il prossimo 23 novembre alle 11 proprio alla Vucciria, nella storica piazza Garraffello.