Calcionews24.com - Napoli Atalanta, Sacchi: «Vi racconto Conte: da giocatore si scriveva già tutti gli esercizi che faceva. Lo amano non perché è primo in classifica, ma per un’altra ragione»

Leggi tutto su Calcionews24.com

Le parole di Arrigo, ex allenatore, in vista della sfida traednel campionato di Serie A.i dettagli in merito Uno come Arrigo, che ha rivoluzionato il calcio italiano da allenatore e lo osserva con attenzione da opinionista, non può che essere conquistato dal big-match che va in scena