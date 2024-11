Ilrestodelcarlino.it - Mini appartamento a 600 euro a Bologna, Salvini: “Chi affitta microspazi sarà punito”

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

, 3 novembre 2024 – La notizia dell'da 8 metri quadrito a 600, con allegato il video che dimostra quanto piccolo sia lo spazio dato in affitto, ha fatto il giro dei quotidiani e del web. Oggi è il vicepremier estro delle Infrastrutture e del Trasporti, Matteo, a commentare la notizia sui social: "Grazie al decreto salva-casa abbiamo tagliato la burocrazia, liberando tanti spazi per ricavare appartamenti di piccole dimensioni ma che non possono scendere sotto i 20 mq. Attenzione: ci sono criteri stringenti (a partire da aerazione e illuminazione) per renderli abitabili! Situazioni come quelle che emergono dalle cronache di questi giorni sono illegali e al limite del disumano. Non rimarranno impunite: chi pensa di poterre micro-spazi in barba alle regole e al buonsenso, verràseveramente".