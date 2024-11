Lanazione.it - Microfestival sullo sviluppo sostenibile

Un fine settimana dedicato allo. Il 9 e 10 novembre, nella splendida cornice di Mulazzo, avrà luogo il Microfest della Vulnerabilità, un evento dedicato alla riflessione e al confronto sui temi delloe della rigenerazione territoriale. Organizzato da Synergo Impresa Sociale e Io Vivo in Lunigiana, con il patrocinio del Comune di Mulazzo, il Microfest si propone come un momento di dialogo e partecipazione attiva tra amministrazioni locali, giovani e comunità del territorio. Il via alla manifestazione sabato 9, nella sala polifunzionale del Comune di Mulazzo, alle 15, con i saluti istituzionali del sindaco Claudio Novoa (nella foto), di Andrea Reginato, presidente di Synergo Impresa Sociale, Andrea Angella e Benedetta Dada come rappresentanti di Io Vivo in Lunigiana.