Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Atalanta 0-2 (10?, 31? Lookman): entrano Raspa, Ngonge e Neres

Manca sempre meno alla sfida super attesa tra. Tramite questoaccompagneremo i tifosi azzurri verso il fischio d’inizio e tanto altro. Care amiche e amici di “Spazio.it” siamo qui oggi per presentare il big match giornaliero tra. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 12.30 e si giocherà in uno stadio Diego Armando Maradona gremito di tifosi. Infatti, anche oggi l’impianto di Fuorigrotta è sold out. La sfida trasarà tutto altro che banale, ancor più a causa della posizione in classifica degli azzurri. Quest’ultimi, sono al comando dopo dieci giornate e non intendono mollare la presa. D’altra parte, però, gli uomini di Gasperini vivono un ottimo momento di forma e proveranno a frenare la corsa della capolista.