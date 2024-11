Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: Bagnaia davanti a Martin e Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-19attacca, ma Pecco tornagrazie all’incrocio di traiettoria. Lo spagnolo non sta amministrando, per nulla. -19 giri al termine. Stavoltaparte bene e tiene agevolmente la testa. 3°, poi Morbidelli. SEMAFORO VERDE! Riparte la gara del GP didi. 8.24 I piloti si schierano sulla griglia di partenza. Binder invece è rientrato ai box e non dovrebbe partire. 8.23 Miller è in piedi e cammina sulle sue gambe ai box. E’ andato tutto bene. 8.23 Viene effettuato un nuovo giro di ricognizione. 8.21 Attenzione che il cielo si è annuvolato di colpo. 8.21 I piloti si schierano sulla griglia di partenza. 8.20 Viene riaperta la pit-lane. I piloti andranno ora a posizionarsi sulla griglia di partenza. Quartararo e Binder ripartono con la seconda moto.