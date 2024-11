Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: non piove più, ma pista umida. Tra poco la partenza

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Nonad Interlagos. Si partirà con gomme intermedie, ma ad un certo punto sarà necessario montare le slick, qualora non dovesse piùre. 15.53 Al momento lasembra da gomme intermedie, quelle con cui la McLaren ha fatto la differenza in qualifica. 15.50 I piloti stanno uscendo dalla pit-lane per andare a posizionarsi sulla griglia di15.48 Le statistiche del GP del. Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (4) Il tedesco ha trionfato nel 1994, 1995, 2000, 2002. Pilota con più pole position: EX AEQUO DI GRUPPO. Il dato ha dell’incredibile, eppure è concreto.