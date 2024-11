Oasport.it - LIVE Ciclocross, Europei femminili 2024 in DIRETTA: inizia la prova élite

14.14 Occhio perché si accende Fem Van Empel: la campionessa in carica si porta al comando, mentre Alvarado risorpassa Casasola per la seconda posizione. 14.13 Casasola scalza Alvarado ed è seconda. 14.13 Clauzel tenta un piccolo allungo in un tratto molto tecnico, Casasola rimane in terza posizione mentre dietro cominciano ad affaticarsi le prime atlete. 14.11 Gruppo compatto in quest'avvio. 14.10 Spunto straordinario della francese Clauzel che comanda la corsa dopo la prima curva. Bene Casasola terza alle spalle di Alvarado. 14.10 SI PARTE! 14.09 Tutto pronto per il via della. 14.08 La lista di partenza della garafemminile.