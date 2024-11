Lanazione.it - L’arte terapeutica di Anna: "I colori aiutano a lavorare su autostima ed espressione"

di Gaia Parrini Quando le hanno chiesto cosa facesse da bambina, ha pensato subito al disegno, ai, alle matite. Ad un modo di esprimere sé stessa e di regalare una parte, di sé, anche agli altri. Come un dono e un regalo che, negli anni,Tartaglia, grafica pubblicitaria e social media manager per vent’anni, ha riscoperto nelterapia, nel mettere a disposizione degli altri, nel suo studio, così come nei corsi di formazione all’Università Popolare di Lucca, la sua tavolozza, i suoi pennelli, e i suoi, qual è il suo primo ricordo legato al? "Ho sempre disegnato da bambina. Ricordo che facevo disegni per regalarli alle persone, come donare un pezzo di me". E in età adulta come ha riscoperto questa passione? "Sentivo che mi mancava qualcosa, ho cominciato un percorso di conoscenza di me stessa, frequentando anche dei corsi.