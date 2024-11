Thesocialpost.it - James Van Der Beek, la notizia shock: “Ho un cancro al colon-retto”

L’attoreVan Der, famoso per il ruolo di Dawson Leery nella celebre serie TV Dawson’s Creek, ha rivelato in un’intervista a People.com di aver ricevuto una diagnosi dial. Van Der, oggi 47enne, ha già avviato un percorso di cure e si è dichiarato ottimista: “Mi sento bene”, ha affermato, mostrando speranza e determinazione nell’affrontare questa difficile sfida. Le parole diVan DerNonostante la diagnosi, Van Derha continuato a lavorare senza fermarsi. Recentemente è apparso in un episodio della serie Walker e ha completato le riprese di Sidelined: The QB and Me, film la cui uscita è prevista per il 29 novembre. Nell’intervista, l’attore ha parlato anche della sua famiglia, alla quale ha dedicato tempo e attenzioni durante questi mesi delicati.